お笑いコンビ・マユリカが２３日、都内で行われたアステリアＡＩ新製品発表会に出席した。同社は最短３分で業務用ソフトウェアを開発、運用、改善、保守までを自律的に支援する「Ｂａｋｕｓｏｋｕ．ＡＩ」を８月１日から提供開始する。ゲスト出演したマユリカの阪本は「２人とも不安になるくらいアホ。魅力を伝えられるか不安です」と苦笑いしつつ意気込んだ。中谷は仕事で効率良くしたいことを質問されると、「芸人は移動が