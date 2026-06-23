◆米大リーグツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。ロサンゼルスからの移動を経て、６連戦の２カード目初戦で２―１で迎えた９回２死一塁の第５打席は申告敬遠が告げられた。走者が詰まっているにもかかわらず、１点差で試合を諦めていないツインズ側が大胆な策に打って