◆米大リーグメッツ―カブス（２２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツ・千賀滉大投手が先発する予定だった２２日（日本時間２３日）の本拠地・カブスとの一戦は悪天候のため、雨天中止となった。千賀は翌２３日（同２４日）の一戦にスライド。また、同じく先発予定だったカブス・今永昇太投手は、現地メディアによれば、２４日（同２５日）のダブルヘッダーのどちらかの試合に登板する見込みで、日本