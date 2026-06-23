AIの急激な発展や、チェーン飲食店の注文・会計の際のタッチパネルの導入、配膳ロボの普及により、企業や店舗では“人員削減”の動きが加速している。こうした事態に、先日、さるXユーザーの米国人男性が異議を唱えた。現在はこの投稿は消えているが、投稿の趣旨としては以下の通りである。〈某ファストフード店がタッチパネル導入で、従業員の数を減らしたが、経験を積みたい若者や、子育てに専念しているものの、いずれ労働市