22日、衆院予算委員会で国民民主党の礒崎哲史議員が、G7サミットで高市総理が提案した重要鉱物の共同備蓄連携構想や、3カ月供給停止が続くタングステン不足への対応について質問した。【映像】鉱物高騰で礒崎氏が迫る 赤沢経産相は多角化を強調礒崎氏は、レアアースを巡る輸出管理強化や中東情勢の緊迫化により、重要鉱物の調達環境が悪化していると指摘した。そして「ものづくりの現場の関連企業の方からは、大変厳しいこう