お笑いコンビ「三四郎」の小宮浩信（42）が22日放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿28 〜プライベートでごめんなさい…」（月曜深夜1・59）にゲスト出演。ライブ終わりに目撃した相方・相田周二（42）の不思議な行動を明かした。番組ロケで広島県を訪れた一行は、小宮の行きつけというサウナ店に向かう車中でトークを展開。お笑いタレント・東野幸治が「相方は、ライブ終わりに普通に出待ちの女の子にしゃべりかけに行くんやろ