告白された人数15人というモテ女子・ひまりは、1日目の昼にして「この人以外いない」とせいたろうへの想いを自覚し、積極的にアプローチ。ただし花くじで食べ歩きデートの権利を引き当てるも、意中のせいたろうは先に他の女子から指名を受けてしまった。【映像】涙も…告白された人数15人の高3モテ女子（全身姿も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。22日はインチョン編第2