©︎M-1グランプリ事務局 6月22日（月）、漫才頂上決戦「Ｍ-１グランプリ2026」が始動！ 全国の漫才師たちからのエントリーを開始した。開催会見には、昨年大会で並み居る強豪を押しのけ劇的な優勝を果たしたたくろうをはじめ、昨年のファイナリストたちと今年注目の芸人たちが登場し、熱い火花を散らした。 ©︎M-1グランプリ事務局 たくろうは、2024年までは準決勝止まりだったにもかかわらず、