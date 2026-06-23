Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓が6月22日に行われ、高宮まり（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）が登場した。大舞台の入場シーンで見せた圧倒的な美貌と抜群のスタイルに対し、ファンから絶賛のコメントが殺到する一幕があった。【映像】圧巻スタイル！高宮まりの全身ショット高宮は22歳でプロ入りして以来、その類まれなる美貌と抜群のプロポーションを武器に、麻雀界のみならず