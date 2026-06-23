【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）【映像】メッシ、神スルー→走り込んで“ダイレクトシュート”炸裂の瞬間アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、ワールドカップ歴代通算ゴール数の新記録を達成した一撃で、お膳立てしたFWチアゴ・アルマダのプレーが話題になっている。アルゼンチンは日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節でオー