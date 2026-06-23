自民党派閥の政治資金を巡る事件の裁判で、東京地裁は元参議院議員の大野泰正被告に罰金60万円の判決を言い渡しました。【映像】マスコミに囲まれる大野被告元参議院議員の大野泰正被告（67）と当時の秘書の岩田佳子被告（62）は、旧安倍派からのキックバックおよそ5100万円について、収支報告書に記載しなかった罪に問われています。午前10時から始まった裁判で東京地裁は、大野被告に罰金60万円、岩田被告に罰金20万円の判