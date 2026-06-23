中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党の幹部は23日会談し、いわゆる”中傷動画”問題について、高市総理大臣の公設第一秘書を国会に参考人招致するよう、政府与党側に求めていくことで改めて一致した。中道の階幹事長は、高市総理が22日、答弁の代わりに秘書の陳述書を国会に提出する意向を示したことについて、「裁判上は陳述書も伝聞証拠だ。信用力を高めるには証人尋問というのを経た上で、初めてその証拠としての価値が認め