6月17日、アメリカ・ワシントン州の保安官事務所が映像を公開した。【映像】意識朦朧の2歳児が車内から救出される様子「小さな子どもが車内に放置されている」という通報を受け、駆け付けた警察官が目にしたのは、チャイルドシートに固定されたまま、意識が朦朧としている2歳の男の子だった。外の気温は33度。エアコンは動いておらず、親が戻ってくるのを待っている余裕はない。「眠っているみたいだ