深夜のバラエティーゾーン「バラバラ大作戦」内の月替わりチャレンジ枠「バラバラマンスリー」で6月の火曜日に放送されてきたtimelesz・篠塚大輝の初冠番組『スポンジ・シノ２』。いよいよ最終回となる本日6月23日（火）深夜の放送では、世界的人気オーディション番組『ゴット・タレント』に出場したゴンゾー＆ウエスPから“世界で通用するパフォーマンス”を吸収する。ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを