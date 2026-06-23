日本ハムはしっかり。２２日、一部商品の規格変更及び価格改定を８月から順次実施すると発表しており、株価の支援材料となっている。対象商品は家庭向け商品や業務用商品、冷凍食品の約２２０品目で、改定率は約５～４６％となる。 出所：MINKABU PRESS