ジャパンエレベーターサービスホールディングスは弱含みの動き。２２日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は４万２０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．０２％）、または９０００万円。期間は７月１～７日。譲渡制限付き株式報酬としての自己株式処分において今回取得する自己株式を充当する予定。これに対する株価の反応は限定的となっている。 出所：MINKABU