午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５６４、値下がり銘柄数は９３８、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に倉庫・運輸、水産・農林、陸運、保険など。値下がりで目立つのは情報・通信、鉄鋼、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS