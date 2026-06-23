開催：2026.6.23 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 1 - 2 [ブリュワーズ] MLBの試合が23日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとブリュワーズが対戦した。 レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフで試合は開始した。 10回表、8番 ジョーイ・オーティ