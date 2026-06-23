Ｊ１のヴィッセル神戸は６月23日、38歳の乾貴士がＪ２のジュビロ磐田へ完全移籍すると発表した。2007年に横浜F・マリノスでプロキャリアをスタートさせた乾は、11年にセレッソ大阪から海外に渡り、ドイツとスペインのクラブで活躍。21年にC大阪に復帰し、翌年には清水エスパルスに完全移籍。25年シーズン終了後に清水との契約が満了となり、昨年12月に神戸に加入していた。神戸ではJ１百年構想リーグで６試合に出場し、先発