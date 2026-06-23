日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦。４−０の完勝を収めた。この一戦の終了直後、あるシーンがちょっとした話題となった。中継映像に、この試合で出番がなかった塩貝健人が抜かれると、その憮然としたような表情に、解説の本田圭佑が、「ちょっと怒ってるかな？ でもいいよ、それでいいよ、そういうもん」とツッコミを入れたのだ。これがインターネット上などで話