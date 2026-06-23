【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月22日18時から日本テレビ番町スタジオにて、8月29日・30日にかけて放送予定の『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』の制作発表会見が行われた。 会見には、内村光良、SixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナー・星野真里が登壇した。 ■「僕たち6人全員が挑戦するパフォーマンス企画も予定しております」（森本慎太郎） 放送49回目を迎える『24時