【写真】木村拓哉のラジオブースで撮影したマイク越しの最新モノクロショット 木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ラジオブースで撮影されたモノクロショットを公開した。 ■木村拓哉「あぁ～、こんなに笑ったの久々でした！」 毎週日曜日、TOKYO FMをキーステーションにJFN系全国38局ネットで絶賛放送中のレギュラー番組『木村拓哉 Flow』。木村が親交のあるゲストを迎えながら熱いト