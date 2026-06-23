【その他の画像・動画等を元記事で観る】 私立恵比寿中学の安本彩花が、ソロプロジェクト“NecoMe（Ayaka Yasumoto）”として、インドネシアコラボ第2弾楽曲「Modorenai Yoru」を6月23日にデジタルリリースすることが決定した。 ■生誕祭で元JKT48・Sisca Sarasとともに新曲「Modorenai Yoru」をサプライズ初披露！ 安本は、2025年6月に大阪・関西万博のインドネシアパビリオンのイベントへの出演がきっかけとなり、“