23日11時現在の日経平均株価は前日比722.11円（-1.00％）安の7万1631.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は564、値下がりは938、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は478.7円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、キオクシア が122.02円、村田製 が49.88円、ファナック が34.53円、東エレク が31.18円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト