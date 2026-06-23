国際卓球連盟（ITTF）は22日、2026年第26週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は17選手がトップ100入り 女子シングルスでは、「WTTコンテンダーリュブリャナ」で単複2冠を達成した早田ひな（日本生命）が2ランクアップの10位となり、5週ぶりにトップ10へ返り咲いた。張本美和（木下グループ）は1ランクダウンの4位となったものの、日本女子最高位を維持している。なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（と