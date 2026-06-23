サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2戦で日本がチュニジアに4-0で快勝したことについて、中国メディアの北青体育は21日付の記事で「アジアナンバーワンに恥じない戦いぶりだった」と称賛した。記事は、「この試合で日本はアジアサッカー連盟（AFC）加盟国としてW杯での最多得点差勝利記録を更新した。また、アジア勢として初めてW杯本大会で1試合4得点を記録し、今大会で続いていたアジア勢の6連敗にも終止符を