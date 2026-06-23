総勢60組を超える豪華アーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる「THE夏!THEライブ!THE MUSIC DAY!」。見どころ満載の9時間半LIVEをお届けする！ 世界のトップスター、ブルーノ･マーズのTHE MUSIC DAY初歌唱が決定した！ 16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5,000万人突破、2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7連続公