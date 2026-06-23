帝国データバンクによりますと、大阪市の福祉事業会社「絆ホールディングス」などが、22日付けで大阪地裁に会社更生法の適用を申請したということです。 負債総額はグループ全体で約289億円を超えるということで、社会福祉事業者グループの倒産としては過去最大の額とみられます。 「絆ホールディングス」をめぐっては、グループ法人が運営する4つの就労継続支援A型事業所をめぐり、障がい