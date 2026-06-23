乾貴士J2磐田は23日、J1神戸から元日本代表のMF乾貴士（38）が加入すると発表した。ドイツ、スペインで約10年プレーした乾は2021年に古巣のC大阪に加入して日本へ復帰。昨年末に清水から神戸へ移っていた。今年はJ1百年構想リーグで6試合に出場した。