青森県八戸市のみちのく記念病院で起きた患者間殺人隠蔽（いんぺい）事件で、被害者の主治医を務め、犯人隠避罪に問われた、石山哲被告（６１）の初公判が２３日午前、青森地裁（角田康洋裁判長）で始まった。石山被告は「間違いございません」と起訴事実を認めた。事件は２０２３年３月に発生。入院していた高橋生悦さん（当時７３歳）が同月１２日深夜、相部屋の男（殺人罪で懲役１７年が確定）から歯ブラシの柄で顔面を何度