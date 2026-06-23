片山さつき財務相は23日、財務省内で記者団の取材に応じ、22日夜にベセント米財務長官とオンラインで会談したと明らかにした。円安ドル高傾向が続く金融市場を巡る動向やイラン情勢などについて意見交換した。最先端人工知能（AI）についても協議した。為替介入を巡って、片山氏は2025年9月に公表した日米財務相共同声明に基づき「必要であれば断固たる措置を取ると合意している。全く揺るぎはない」と強調した。日米間の「認