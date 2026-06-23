政府は、日本が海外で人気を誇るゲームやアニメ、音楽などの「コンテンツ産業」の振興に向けた司令塔となる支援組織を、来年度中にも創設する方向で調整に入った。同産業を経済成長に向けた「戦略１７分野」の中核に位置づけ、２０３３年度までに計３４兆円規模の官民投資を行う計画で、海外展開を一元的に後押しする方針だ。複数の政府関係者が明らかにした。コンテンツ分野の官民投資額の試算は、２４日にも開催する日本成長