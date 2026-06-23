日本のダブバンドの先駆け「MUTE BEAT」などでの活躍で知られるサウンドエンジニア、DJのDub Master Xが、23日までにXを更新。高市早苗首相の国会答弁について私見を述べた。高市首相は22日の衆院予算委員会で、昨年の自民党総裁選などで自身の陣営が他候補を中傷する動画の作成、投稿に関わったとする一連の疑惑報道や、暗号資産「サナエトークン」をめぐる野党議員の詳細な質問に直接答えず、秘書による「陳述書」を委員会に提出