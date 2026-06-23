22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と今江敏晃氏が巨人のドラフト2位・田和廉について言及した。斎藤氏は「彼のまっすぐとシンカーですね。僕らがやってる頃、古いですけど高津さんとか潮崎さんが投げていたような山なりのシンカーを投げるんですよ。今そういうボールを投げる人があまりいないので、バッターがうまくあわない」と、シンカーを絶賛。今江氏も「バッターからすると