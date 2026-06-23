猫のしっぽに表れる心理5つ しっぽは猫の感情メーターのようなものです。言葉を持たない猫にとって、しっぽは「今どんな気持ちか」を無意識に表現している大切なパーツでもあります。 特に猫は感情を顔に出しにくい動物なので、しっぽの動きを読める飼い主になるだけで、接し方のミスがぐっと減ります。まずは代表的な動きと意味を知っておきましょう。 1.しっぽをピンと立てる：嬉しい・親し