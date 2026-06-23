「総理としての業務時間が確保できなくなっている」【もっと読む】中傷動画より突っ込まれたくない高市事務所の“急所” 疑惑の本丸「サナエトークン」国会での追及本格化「金曜から今朝まで、ほとんど睡眠をとっていません」高市早苗首相は一体、何をアピールしたいのか。同情して欲しいということなのか──。22日、衆参の予算委員会で行われた注目の集中審議。高市事務所の関与が疑われている「中傷動画」と暗号資産「サナエ