フランス-イラク戦は豪雨で約2時間のハーフタイムとなった優勝候補の一角フランス代表が、現地時間6月22日の北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦のイラク代表戦に3-0で勝利した。豪雨で約2時間のハーフタイムとなった1日について、ディディエ・デシャン監督は記者会見で「カードゲームをしていた」と話した。米フィラデルフィアで開催されたゲームは、試合前から豪雨があり会場のオープンが延期されていた。試