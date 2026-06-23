日本維新の会の念願である「都構想」も、これで夢と消えそうだ。22日、高市早苗首相が維新の吉村洋文代表と会談し、「都構想」を諦めるよう事実上、引導を渡したからだ。【もっと読む】維新はシャカリキでも産業界は「ノーモア都構想」…企業がごっそり“脱・大阪”前年度比1.8倍増自民と維新の「連立合意書」には、副首都構想が盛り込まれている。もちろん、東京のバックアップ機能として副首都をつくる「副首都構想」と、大