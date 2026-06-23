アルゼンチン代表チームの美容師がインスタグラムで写真を共有したアルゼンチン代表の選手たちのヘアカットを担当している美容師が、自身のインスタグラムを更新した。MFロドリゴ・デ・パウルが、FWリオネル・メッシの散髪にまで同行する写真を共有し、SNS上で「さすが親衛隊長」と話題を呼んでいる。投稿された画像は、理容室でメッシが椅子に座り、デ・パウルらが後ろで微笑む様子を捉えている。散髪という場面にまで付き添