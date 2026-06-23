2026-27シーズンより完全移籍で加入、クラブが公式発表したJ2のジュビロ磐田は6月23日、ヴィッセル神戸からMF乾貴士が2026-27シーズンより完全移籍で加入することを正式発表した。今シーズンから就任した秋葉忠宏新監督と、清水エスパルス時代に続いて共闘することになった。1988年6月2日生まれで滋賀県出身の乾は、野洲高から横浜F・マリノスに加入してキャリアをスタートさせた。その後、セレッソ大阪を経て、VfLボーフムや