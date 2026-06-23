女優の星野真里（44）が、8月29、30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ49―愛は地球を救う―」のチャリティーマラソンに挑むことが発表された。6月21日放送の同局系「Golden SixTONES」にゲスト出演した星野は「私が走ることで、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしいです」と決意を語った。だが、SNSでは批判と疑問の声が多く見受けられる。【こちらも読む】SixTONESが日テレ「24時間テレビ