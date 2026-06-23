7月から始まる夏の連ドラ注目作のひとつが、SixTONESの松村北斗（31）が主演する「告白―25年目の秘密―」（日本テレビ系＝土曜夜9時）だ。【もっと読む】松村北斗&目黒蓮の"2強"を崩すSTARTO社の若手演技派は？ 男性アイドル戦国時代のカオス「日テレ土ドラ枠は、今年1月期の『パンダより恋が苦手な私たち』の全話平均が3.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）、4月期の『タツキ先生は甘すぎる！』が4.4％と、もうひと伸び