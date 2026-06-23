皇室典範改正の議論が加速している。皇族数の確保のため、女性皇族が結婚を機に皇籍離脱せず、皇族の身分を維持するといった改正案が検討されている。【画像】三笠宮家と麻生家のつながりを示した家系図近年、そんな女性皇族を巡って起きたのが、三笠宮家の分裂騒動だった。“ヒゲの殿下”として知られた𥶡仁親王の妃である信子さまが三笠宮家を離れ、新たな宮家を創設されたのだ。三笠宮家では一体何が起きているのか