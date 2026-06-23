◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦ノルウェー３―２セネガル（２２日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）は、セネガル（同１５位）と対戦し、エースＦＷハーランドの２試合連続２ゴールなどで勝利した。連勝で勝ち点を６に積み上げ、２８年ぶりの決勝トーナメント進出が決まった。エースの驚異的な決定力がチームを勝利に導いた。ハーランドは１―