紀伊半島を訪れていた時のこと。昼ご飯を食べようと、スマホの地図アプリを開いて飲食店を検索したところ、あり得ないような山奥にお好み焼き店が表示された。【画像】命に関わるような道を走って…“紀伊半島・ナゾのトンネル”を訪れた道中の一連を写真で一気に見る地図アプリではありえない場所にお好み焼き店の表示が地図を最大まで拡大しても、道すら表示されない。念のため国土地理院の地図も調べてみた。すると、付近に