ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2026年7月31日に全国公開される＜超＞実写映画『モアナと伝説の海』の日本版声優発表スペシャルイベントを2026年6月23日に開催しました。このイベントでは、アニメーション版からキャストを一新した新・モアナ役の日本版声優にガールズグループME:IのTSUZUMIさんが決定したことや、マウイ役を尾上松也さんが続投することが発表されました。世界中で広く愛され続ける名作が10年の時を超えて＜超