昨季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得し、３月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表にも選ばれたプロ野球・広島の小園海斗内野手の妻で、モデルの渡辺リサ。広島の観光地・宮島を訪れた様子をアップした。２３日までに自身のインスタグラムを更新し「小園似とデート」と投稿。その男性の正体は、インフルエンサーの「シブやん」こと渋谷悠斗（はると）さんで、それぞれのインスタグラ