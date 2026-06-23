若かりし駒木爽氏が出向先で出会ったのは、愛嬌あふれる年下の初期研修医だった。傷心の彼女を「傾聴と共感」で射止め、熱烈なプロポーズの末にゴールイン。遠距離と激務に阻まれながらも、LINEで夕食の写真を送り合い、信頼を育んでいると信じていた男に突如突きつけられた現実とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシ