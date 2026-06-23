8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、きょう23日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（深0：34〜深1：04）に出演する。【番組カット】復帰！畑芽育と再びタッグを組む菊池風磨SKY-HI、BE:FIRST、HANAなど多くの才能あるアーティストが所属するBMSGの中で、とりわけ異質な存在感を放つ8人組・MAZZEL。なぜ今、急速に注目度を上げているのか。デビューから3年にわたる苦悩の日々と知られざる