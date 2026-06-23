サッカーのワールドカップ北中米３か国大会で、１次リーグ初戦のオランダ戦で左膝を負傷した日本代表の久保（レアル・ソシエダード）は２２日、別メニューで調整。室内のジムなどでリハビリを行った後、グラウンドでトレーナーと膝の状態を確かめながら軽いランニングをこなした。久保は第２戦のチュニジア戦はベンチ外だった。